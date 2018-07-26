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Тоттенхэм разгромил Рому в матче Международного кубка чемпионов

10:10 45 Читати українською
Тоттенхэм разгромил Рому в матче Международного кубка чемпионов
Лукас Моура / Фото ФК Тоттенхэм

Рома не смогла составить достойную конкуренцию Тоттенхэму в рамках Международного кубка чемпионов. Отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч Рома – Тоттенхэм начался в 5:00 по киевскому времени. Все 5 голов в матче были забиты в первой половине встречи.

Интересно, что именно итальянский клуб открыл счет, отличился Патрик Шик. Форвард Тоттенхэма Фернандо Льоренте не смог мириться с таким результатом и за 10-ти минут вывел лондонский клуб вперед отметившись дублем.

К концу первого тайма Лукас Моура довел счет до разгромного, также забив 2 мяча.

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Международный кубок чемпионов

Рома – Тоттенхэм – 1:4

Голы: Шик, 3 – Льоренте, 9, 18, Лукас, 28 44

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Товарищеские матчи

Рома - Тоттенхэм: Четверг 26 июля 2018

Рома
Матч окончен
1 : 4
Тоттенхэм
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