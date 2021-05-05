Джан Пьеро Гасперини попал в список потенциальных тренеров Тоттенхэма, сообщает Football-Italia.

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Агент уже сообщил итальянскому специалисту о такой возможности, и наставник Аталанты отреагировал на нее положительно. Ранее отмечалось, что в списке претендентов на тренерское кресло "шпор" претендует еще один итальянец – Маурицио Сарри.

Напомним, Тоттенхэм несколько недель назад уволил с должности главного тренера Жозе Моуринью. После 34-х туров АПЛ лондонцы расположились на 6-й строчке.

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