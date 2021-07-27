Защитник Тоттенхэма и сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд попробует свои силы в новом чемпионате.

32-летний бельгиец присоединился к Аль-Духайлю, сообщает официальный сайт клуба. Тоби подписал с катарцами контракт на 3 года.

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По неофициальной информации, Тоттенхэм выручил за продажу одного из главных ветеранов текущего состава около 13 млн фунтов. Алдервейрелд надевал футболку "шпор" последние 6 лет, а в прошлом сезоне провел 35 матчей и отметился одним голом.

До переезда в Англию Тоби на профессиональном уровне успел поиграть за Атлетико, Аякс и Саутгемптон.

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