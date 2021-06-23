Тоттенхэм приглашал Лопетеги – президент Севильи похвастался популярностью своего тренера
Президент Севильи Хосе Кастро обрадовался преданности наставника андалусийцев Хулена Лопетеги.
"Он получил несколько предложений, которые даже не стал рассматривать. Но один вариант был головокружительным. От Тоттенхэма. Хулен позвонил и рассказал мне.
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Определенные тренеры больше руководствуются экономическими факторами, но Лопетеги понимает, что ему у нас хорошо. И он даже сказал, что было бы очень сложно найти лучшее место для работы", – цитирует Кастро BBC.
Напомним, в апреле "шпоры" уволили Жозе Моуринью, а исполняющим обязанности наставника доработал сезон Райан Мейсон.
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