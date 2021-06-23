"Он получил несколько предложений, которые даже не стал рассматривать. Но один вариант был головокружительным. От Тоттенхэма. Хулен позвонил и рассказал мне.

Тоттенхэм сменил приоритеты после фиаско с Гаттузо, – журналист

Определенные тренеры больше руководствуются экономическими факторами, но Лопетеги понимает, что ему у нас хорошо. И он даже сказал, что было бы очень сложно найти лучшее место для работы", – цитирует Кастро BBC.

Напомним, в апреле "шпоры" уволили Жозе Моуринью, а исполняющим обязанности наставника доработал сезон Райан Мейсон.

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