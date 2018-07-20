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Тоттенхэм презентовал "элитную" форму на сезон 2018/19

12:20 90 Читати українською
Тоттенхэм презентовал "элитную" форму на сезон 2018/19
Ян Вертонген / ФК Тоттенхэм

Лондонский Тоттенхэм продемонстрировал новый комплект основной формы, в котором "шпоры" будут играть с начала сезона 2018/19.

Тоттенхэм представил новый комплект домашней формы в своем официальном твиттере.

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Экипировка от американского производителя Nike выполнена в традиционных белых тонах с небольшими вставками синего – основных цветов клуба. Сами "шпоры" считают новую форму элитной, поскольку она на 22 % светлее, на 16 % лучше впитывает влагу и на 12 % увеличивает возможность тела "дышать".

Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Футбольная форма
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