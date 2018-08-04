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Тоттенхэм претендует на Джованни Симеоне

14:36 29 Читати українською
Тоттенхэм претендует на Джованни Симеоне
Джованни Симеоне / фото: ФК Фиорентина

Нападающий Фиорентины Джованни Симеоне, который является сыном главного тренера Атлетико Диего Симеоне, может продолжить карьеру в Англии.

Лондонский Тоттенхэм заинтересован в приобретении форварда итальянской Фиорентины Джованни Симеоне, сообщает Talk Sport.

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Конкуренцию "шпорам" за 22-летнего аргентинца может составить мадридский Атлетико. "Матрасники" уже предложили 40 млн евро за Джованни, но Фиорентина отклонила предложение и требует больше.

В прошлом сезоне Симеоне-младший провел за Фиорентину 41 матч, забив 15 мячей и сделав 4 голевые передачи. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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