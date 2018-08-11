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Тоттенхэм представил очень необычный третий комплект формы

14:14 54 Читати українською
Тоттенхэм представил очень необычный третий комплект формы
Тоттенхэм представил очень необычный третий комплект формы

Тоттенхэм представил третий комплект игровой формы, в которой футболисты английской команды будут выступать в сезоне-2018/19.

Технический спонсор "шпор" компания Nike разработала третий вариант формы лондонского клуба в изумрудных и мятных тонах, на верхней части игровой майки изображена граница Северного Лондона. Отмечается, что этот комплект будет использоваться не только в матчах английской Премьер-лиги, но и в играх Тоттенхэма в еврокубках.

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В первом туре АПЛ сезона-2018/19 "шпоры" сегодня на выезде сыграют против Ньюкасла. Встреча начнется в 14:30 киевскому времени..

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Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Футбольная форма
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