Тоттенхэм представил очень необычный третий комплект формы

Тоттенхэм представил третий комплект игровой формы, в которой футболисты английской команды будут выступать в сезоне-2018/19.

Технический спонсор "шпор" компания Nike разработала третий вариант формы лондонского клуба в изумрудных и мятных тонах, на верхней части игровой майки изображена граница Северного Лондона. Отмечается, что этот комплект будет использоваться не только в матчах английской Премьер-лиги, но и в играх Тоттенхэма в еврокубках.

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