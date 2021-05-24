Основной цвет экипировки от Nike является ослепительно-белым. Традиционный символ, петух Чарли, выполненный в темно-синих тонах. Команда будет использовать этот комплект только для домашних матчей.

Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом сезона АПЛ – уникальное достижение подчинялось только легенде МЮ

Напомним, Тоттенхэм завершил сезон на 7-й строчке АПЛ. Лидер "шпор" Харри Кейн стал одновременно лучшим бомбардиром и ассистентом розыгрыша, отметившись 23 голами и 14 ассистами. 27-летний форвард намекнул на возможный трансфер летом.

Тоттенхэм драматично переиграл Лестер, прорвавшись в еврокубки, Челси вышел в ЛЧ несмотря на поражение Астон Вилле