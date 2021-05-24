Тоттенхэм представил новую "ослепительную" форму
Лондонский Тоттенхэм представил новый комплект домашней формы на сезон 2021/2022.
Основной цвет экипировки от Nike является ослепительно-белым. Традиционный символ, петух Чарли, выполненный в темно-синих тонах. Команда будет использовать этот комплект только для домашних матчей.
Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом сезона АПЛ – уникальное достижение подчинялось только легенде МЮ
Напомним, Тоттенхэм завершил сезон на 7-й строчке АПЛ. Лидер "шпор" Харри Кейн стал одновременно лучшим бомбардиром и ассистентом розыгрыша, отметившись 23 голами и 14 ассистами. 27-летний форвард намекнул на возможный трансфер летом.
Тоттенхэм драматично переиграл Лестер, прорвавшись в еврокубки, Челси вышел в ЛЧ несмотря на поражение Астон Вилле