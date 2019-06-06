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Тоттенхэм предложил 35 млн евро за Дракслера

19:09 43 Читати українською
Тоттенхэм предложил 35 млн евро за Дракслера
Юлиан Дракслер / Reuters

Атакующий полузащитник ПСЖ Дракслер может перейти в английский Тоттенхэм.

Тоттенхэм заинтересован в трансфере Дракслера из ПСЖ в случае перехода Эриксена в мадридский Реал, передает Dailystar.

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Сообщается, что "шпоры" готовы предложить 35 млн евро за немецкого полузащитника. Ранее сообщалось, что Тоттенхэм предлагал 60 млн евро за Ло Чельсо, выступающий на позиции Дракслера.

В сезоне 2018/19 Юлиан провел 46 матчей в форме ПСЖ, отметившись 5 голами и 12 ассистов.

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