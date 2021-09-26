Лондонский Тоттенхэм продолжил неутешительную серию в рамках АПЛ в матче с Арсеналом.

Поединок с Арсеналом стал уже третьим подряд, в котором Тоттенхэм пропустил три или более мячей, сообщает Opta.

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Лондонцы дважды подряд проиграли со счетом 0:3 в играх с Кристал Пэлас и Челси, а также пропустили 3 гола от Арсенала. Подобное случалось со "шпорами" аж в далеком 2003 году.

К слову, Тоттенхэм опустился на 11 место в турнирной таблице чемпионата Англии. Интересно, что в августе "шпоры" имели серию из трех подряд побед, а в сентябре обязательно проиграют.

Арсенал уверенно победил Тоттенхэм в дерби Северного Лондона – "шпоры" пропустили три гола в третьем матче АПЛ подряд