Тоттенхэм потерял одиннадцатого игрока – ранее он уже рвал "кресты"
Полузащитник Тоттенхэма Родриго Бентанкур выбыл минимум на 2,5 месяца.
Бентанкур сможет вернуться на поле не ранее конца зимы. Как информирует Sky Sports, уругваец порвал связки голеностопа в матче 13-го тура чемпионата Англии с Астон Виллой (1:2). В одном из эпизодов защитник соперника Мэтти Кэш неудачно подкатился под Бентанкура, и хавбеку потребовалась замена уже в первом тайме. Он попытался продолжить игру, но не смог.
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Бентанкур стал 11-м игроком лондонцев, который оказался в лазарете команды. Ранее "шпоры" потеряли Перишича, ван де Вена, Мэддисона, Сессеньона, Соломона, Ришарлисона, Ромеро, Биссума, Сарра и Уайтмена.
В начале 2023 года Бентанкур уже выбывал на длительное время из-за серьёзной травмы. Он порвал крестообразные связки левого колена и не играл с февраля до октября.
В этом сезоне Родриго сыграл в составе "шпор" 4 матча, в которых заработал 1 предупреждение.
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