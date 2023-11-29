Бентанкур сможет вернуться на поле не ранее конца зимы. Как информирует Sky Sports, уругваец порвал связки голеностопа в матче 13-го тура чемпионата Англии с Астон Виллой (1:2). В одном из эпизодов защитник соперника Мэтти Кэш неудачно подкатился под Бентанкура, и хавбеку потребовалась замена уже в первом тайме. Он попытался продолжить игру, но не смог.

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Бентанкур стал 11-м игроком лондонцев, который оказался в лазарете команды. Ранее "шпоры" потеряли Перишича, ван де Вена, Мэддисона, Сессеньона, Соломона, Ришарлисона, Ромеро, Биссума, Сарра и Уайтмена.

В начале 2023 года Бентанкур уже выбывал на длительное время из-за серьёзной травмы. Он порвал крестообразные связки левого колена и не играл с февраля до октября.

В этом сезоне Родриго сыграл в составе "шпор" 4 матча, в которых заработал 1 предупреждение.

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