Тоттенхэм потерял Льориса за несколько часов до матча с Вулверхэмптоном

Тоттенхэм вынужден обходиться без вратаря Уго Льориса в матче 28 тура АПЛ против Вулверхэмптона.

Француз получил травму паха за несколько часов до матча, информирует твиттер Тоттенхэма.

Ливерпуль разгромно проиграл Уотфорду, сенсационно потерпев первое поражение в чемпионате

Еще вчера капитан "шпор" тренировался в общей группе, однако сегодня вратарь пожаловался на дискомфорт, который помешал ему сыграть против Вулверхэмптона. Моуринью пришлось выпускать дублера Пауло Гассанигу.

Льорис уже не впервые страдает от проблем со здоровьем в этом сезоне – ранее он пропустил три месяца из вывиха локтя.

Украинское дерби на фоне коронавируса, матч сезона для Роналду и первые смотрины соперника Шахтера – сливки уикенда