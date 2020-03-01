Тоттенхэм потерял Льориса за несколько часов до матча с Вулверхэмптоном

Тоттенхэм вынужден обходиться без вратаря Уго Льориса в матче 28 тура АПЛ против Вулверхэмптона.
Француз получил травму паха за несколько часов до матча, информирует твиттер Тоттенхэма.
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Еще вчера капитан "шпор" тренировался в общей группе, однако сегодня вратарь пожаловался на дискомфорт, который помешал ему сыграть против Вулверхэмптона. Моуринью пришлось выпускать дублера Пауло Гассанигу.
Льорис уже не впервые страдает от проблем со здоровьем в этом сезоне – ранее он пропустил три месяца из вывиха локтя.
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