Тоттенхэм потерял Ло Чельсо из-за травмы в национальной сборной

Лондонский Тоттенхэм также пострадал от паузы на матчи национальных сборных.

Хавбек Джованни Ло Чельсо вернулся из лагеря сборной Аргентины из-за травмы, сообщает официальный сайт Тоттенхэма.

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Игрок получил повреждение в товарищеской игре против сборной Чили и его отправили в Лондон, где он и начнет реабилитацию. По предварительным данным, 23-летний игрок не сможет помочь Тоттенхэму как минимум до конца октября. Стоит отметить, что в первых турах АПЛ Ло Чельсо не имел стабильного места в команде Почеттино.

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Напомним, аргентинец этим летом присоединился к "шпорам" на правах годичной аренды из Бетиса, которая стоила Тоттенхэму 16 млн евро.

