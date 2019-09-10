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Тоттенхэм потерял Ло Чельсо из-за травмы в национальной сборной

19:48 49 Читати українською
Тоттенхэм потерял Ло Чельсо из-за травмы в национальной сборной
Джованни Ло Чельсо / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм также пострадал от паузы на матчи национальных сборных.

Хавбек Джованни Ло Чельсо вернулся из лагеря сборной Аргентины из-за травмы, сообщает официальный сайт Тоттенхэма.

Два игрока Барселоны получили повреждения в своих национальных сборных – среди них соперник Украины

Игрок получил повреждение в товарищеской игре против сборной Чили и его отправили в Лондон, где он и начнет реабилитацию. По предварительным данным, 23-летний игрок не сможет помочь Тоттенхэму как минимум до конца октября. Стоит отметить, что в первых турах АПЛ Ло Чельсо не имел стабильного места в команде Почеттино.

Эмерсон получил травму и был заменен на 8-й минуте матча с Финляндией

Напомним, аргентинец этим летом присоединился к "шпорам" на правах годичной аренды из Бетиса, которая стоила Тоттенхэму 16 млн евро.

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Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Аргентина Аргентина Джованни Ло Чельсо Джованни Ло Чельсо
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