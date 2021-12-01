"У Кристиана травма серьезная. Сейчас он пытается восстановиться, но ему понадобится несколько месяцев.

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Очень жаль, потому что он является важным игроком для нас. Я не знаю, когда он вернётся. Возможно, в январе или феврале. Но в 2021 году он уже не сможет играть", – приводит слова Конте Sky Sports .

Заметим, Ромеро выступает за Тоттенхэм на правах аренды из Аталанты. Аргентинец быстро адаптировался и стал лидером обороны: 13 поединков, но ноль результативных действий.

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