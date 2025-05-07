"К сожалению, Мэддисон на прошлой неделе травмировал колено, и похоже, что проблема серьезная. Он пропустит остаток сезона, что очень обидно... Прежде всего для него самого, потому что он был важным игроком для нас, особенно в последней части года и в еврокубках – именно он был двигателем многих наших успешных моментов.

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Это действительно обидно для него, но такие ситуации преследуют нас весь сезон. И это еще одно испытание, которое мы должны преодолеть", – приводит слова Постекоглу официальный сайт Тоттенхэма.

К слову, Джеймс Мэддисон сыграл в 45 матчах за "шпор" в этом сезоне, в которых отметился 12 голами и 11 ассистами. Тоттенхэм имеет хорошие шансы выйти в финал Лиги Европы после победы над Буде-Глимтом в первом полуфинале (3:1).

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