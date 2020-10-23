"Мы собираемся попробовать дойти до самого конца. Это будет нелегко, так как это очень долгое соревнование, со сложным групповым этапом.

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Даже если вы удачно проводите групповой этап, в плей-офф вы можете сразу получить команды из Лиги чемпионов, что очень несправедливо. Если ты занимаешь третье место в группе Лиги Европы, ты едешь домой, другого турнира не будет", – цитирет Жозе Моуринью BBC Sport.

Заметим, Тоттенхэм разгромил ЛАСК в первом туре Лиги Европы (3:0). Интересно, что Моуринью лишь дважды участвовал в групповом етапе второго по престижности турнира Европы в статусе тренера и дважды выигрывал эти соревнования – в 2003 году с Порту и в 2017-м с МЮ.

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