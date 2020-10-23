Тоттенхэм попытается выиграть Лигу Европы, – Моуринью
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился планами на грядущий сезон ЛЕ.
"Мы собираемся попробовать дойти до самого конца. Это будет нелегко, так как это очень долгое соревнование, со сложным групповым этапом.
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Даже если вы удачно проводите групповой этап, в плей-офф вы можете сразу получить команды из Лиги чемпионов, что очень несправедливо. Если ты занимаешь третье место в группе Лиги Европы, ты едешь домой, другого турнира не будет", – цитирет Жозе Моуринью BBC Sport.
Заметим, Тоттенхэм разгромил ЛАСК в первом туре Лиги Европы (3:0). Интересно, что Моуринью лишь дважды участвовал в групповом етапе второго по престижности турнира Европы в статусе тренера и дважды выигрывал эти соревнования – в 2003 году с Порту и в 2017-м с МЮ.
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