Польский голкипер Войцех Щенсны может вернуться на Туманный Альбион.

Тоттенхэм уже интересовался у Ювентуса относительно возможного подписания вратаря туринцев Войцеха Щенсны, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Руководство "Старой Синьоры" не против отпустить 30-летнего поляка, но при условии, что туринцам удастся оформить трансфер звездного голкипера Милана Джанлуиджи Доннаруммы.

Что касается нынешнего основного вратаря Тоттенхэма Уго Льориса, то в клубе предполагают, что он покинет "шпор" уже скоро.

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