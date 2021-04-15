Тоттенхэм попытается приобрести голкипера Ювентуса – переход будет зависеть от еще одного топ-трансфера
21:05 - Читати українською
Польский голкипер Войцех Щенсны может вернуться на Туманный Альбион.
Тоттенхэм уже интересовался у Ювентуса относительно возможного подписания вратаря туринцев Войцеха Щенсны, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
Трубин может заменить в Милане "капризного" Доннарумму
Руководство "Старой Синьоры" не против отпустить 30-летнего поляка, но при условии, что туринцам удастся оформить трансфер звездного голкипера Милана Джанлуиджи Доннаруммы.
Что касается нынешнего основного вратаря Тоттенхэма Уго Льориса, то в клубе предполагают, что он покинет "шпор" уже скоро.
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