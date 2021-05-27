Голкипер Пауло Гассанига и защитник Дэнни Роуз больше не будут выступать за Тоттенхэм, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

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Контракты обоих игроков завершаются 30 июня 2021 года, поэтому стороны решили прекратить сотрудничество.

Напомним, Гассанига перешел в Тоттенхэм в 2017 году из Саутгемптона. Вторую половину сезона 2020/21 аргентинский кипер провел на правах аренды в Эльче.

Роуз – старожил команды. В Тоттенхэм он перебрался из Лидса в далеком 2007-м. Долгое время выступал по арендам (Уотфорд, Питерборо, Бристоль Сити и Сандерленд) и лишь с сезона 2013/14 стал полноценным игроком основы "шпор". Прошлый год провел в Ньюкасле.

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