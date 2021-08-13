Центрбек сборной Испании всерьез заинтересовал "шпор", сообщает The Times.

Лестер объявил о подписании полуфиналиста Евро-2020

Лондонцы готовят первое предложение по трансферу Торреса. Контрактом защитника с "Желтой субмариной" предусмотрена клаусула в размере 65 млн евро. В Тоттенхэме надеются, что испанцы пойдут на уступки в переговорах о переходе. Ранее "шпоры" проявляли интерес к Вестергору, но он перебрался в Лестер.

К слову, в сезоне 2020/21 Пау Торрес провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. За последние несколько месяцев испанец провел по 120 минут в восьми подряд поединках плей-офф в различных турнирах.

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