Тоттенхэм положил глаз на "короля овертаймов" из Испании
Руководство лондонского Тоттенхэма готово солидно потратиться ради защитника испанского Вильярреала Пау Торреса.
Центрбек сборной Испании всерьез заинтересовал "шпор", сообщает The Times.
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Лондонцы готовят первое предложение по трансферу Торреса. Контрактом защитника с "Желтой субмариной" предусмотрена клаусула в размере 65 млн евро. В Тоттенхэме надеются, что испанцы пойдут на уступки в переговорах о переходе. Ранее "шпоры" проявляли интерес к Вестергору, но он перебрался в Лестер.
К слову, в сезоне 2020/21 Пау Торрес провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. За последние несколько месяцев испанец провел по 120 минут в восьми подряд поединках плей-офф в различных турнирах.
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