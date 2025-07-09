Тоттенхэм достиг соглашения с Вест Хэмом по трансферу Мохаммеда Кудуса, информирует The Athletic. Сообщается, что "шпоры" заплатят "молотобойцам" около 55 млн фунтов стерлингов.

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Медосмотр запланирован на четверг. Сам Кудус получит 6-летний контракт.

Ранее источник сообщал, что 5 июля "шпоры" сделали Вест Хэму предложение по переходу Кудуса в размере 50 млн фунтов, но получили отказ. В конце концов, в ходе переговоров клубы смогли достичь согласия. Во многом решило и желание самого игрока продолжить карьеру в составе Тоттенхэма.

В предыдущем сезоне Кудус забил 5 голов и оформил 3 ассиста в 32 матчах АПЛ за Вест Хэм.

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