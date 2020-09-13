Тоттенхэм в своем официальном Twitter объявил о подписании 31-летней американки.

Челси оформил рекордный трансфер в истории женского футбола за смешную сумму

Контракт Морган с женской командой "шпор" рассчитан на сезон 2020/21. В новом клубе она получила номер 13. Нападающий пропустила два года из-за беременности и рождения своей первой дочери.

Добавим, что Алекс считается самой красивой футболисткой мира. Морган провела почти всю карьеру на родине, а сезон 2017/18 отыграла за французский Лион. Также в ее активе два титула чемпиона мира со сборной США.

"Чоловіки хапаються за яйця, а я лише пила чай". Як стати найсексуальнішою футболісткою світу