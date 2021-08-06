Кристиан Кути Ромеро оставил свою подпись на 5-летнем контракте с Тоттенхэмом, сообщает официальный сайт клуба.

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Финансовые детали сотрудничества с 23-летним аргентинцем не разглашаются, но СМИ уверяют, что Аталанта получила за своего защитника около 50 млн евро. По слухам, Барселона интересовалась услугами Кристиана, на трансфере аргентинца лично настаивал его соотечественник Лионель Месси.

В прошлом сезоне Серии А провел 32 матча, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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