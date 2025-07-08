Тоттенхэм официально объявил о подписании защитника сборной Японии Коты Такая из Кавасаки Фронтале. Соглашение рассчитано до 2030 года и вступит в силу после получения международного разрешения и рабочей визы.

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Такай, уроженец Йокогамы, дебютировал в первой команде Кавасаки Фронтале в возрасте 17 лет в матче Лиги чемпионов АФК против Гуанчжоу (8:0). Уже в следующем сезоне он стал стабильным игроком основы – провел 21 матч и помог команде выиграть Кубок Императора в 2023 году.

В 2024-м Такай стал обладателем Суперкубка Японии и получил награду лучшему молодому игроку J.League. В прошлом сезоне защитник помог Кавасаки дойти до финала Лиги чемпионов АФК, а всего сыграл 81 матч во всех турнирах и забил 4 гола.

На международном уровне Такай выступал за юношеские и молодежные сборные Японии, выиграл Кубок Азии U23 в 2024 году, а также дошел до четвертьфинала Олимпийских игр в Париже. В сентябре 2024-го дебютировал за национальную сборную Японии в матче отбора на ЧМ против Китая – сейчас имеет 4 матча за основу.

Таким образом, Такай составит конкуренцию в центре защиты лондонцев чемпиону мира в составе сборной Аргентины Кристиану Ромеро и Мики ван Де Вену.

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