Подопечные Жозе Моуринью пошли на неожиданный, но очень приятный шаг относительно игроков любительского клуба Марин.

Тоттенхэм без проблем одолел Марин в 1/32 Кубка Англии (5:0) и направился в следующий раунд. Любительский клуб, казалось, остался ни с чем, но "шпоры" приятно удивили побежденных.

Хет-трик Винисиуса и красота Моуры в видеообзоре матча Марин – Тоттенхэм – 0:5

После матча пресс-служба лондонцев в Twitter сообщила, что клуб подарил Марину свежие футболки всего состава в память об этом непростом и одновременно историческом поединке. На такой шаг команда Моуринью пошла, ведь обмениваться формой после матчей запрещено, согласно коронавирусному протоколу.

К слову, Тоттенхэм узнает соперников в 1/16 Кубка Англии уже завтра, 11 января.

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