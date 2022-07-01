Бразильский форвард Ришарлисон перешел в лондонский клуб, с которым впервые сыграет в Лиге чемпионов.

Тоттенхэм подписал Ришарлисона из Эвертона, сообщает официальный сайт "шпор". Бразилец прошел медосмотр и заключил контракт с лондонцами на 5 лет.

Челси пытался сорвать трансфер Ришарлисона в Тоттенхэм

Сумма трансфера не разглашается, но инсайдеры в один голос говорят о 60 миллионах фунтов с учетом бонусов. Таким образом Ришарлисон стал самым дорогим приобретением в истории Тоттенхэма, превзойдя Ндомбеле (54 млн).

"Шпоры" закрыли уже четвертый трансфер этим летом. Ранее Антонио Конте усилил команду Перишичем, Форстером и Биссума. В следующем сезоне Тоттенхэм выступит в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне Ришарлисон помог Эвертону спастись от вылета, забив 10 голов и отдав 5 ассистов в АПЛ. На игрока сборной Бразилии также претендовал Челси.

Четверть века назад Феномен запустил лавину: 10 самых дорогих футболистов, которые поочередно били трансферный рекорд