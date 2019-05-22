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Тоттенхэм планирует подписать Себальоса, если Эриксен покинет команду

22 мая 16:23 97 Читати українською
Тоттенхэм планирует подписать Себальоса, если Эриксен покинет команду
Дани Себальос / Reuters

Финалист Лиги чемпионов Тоттенхэм готовится к возможному уходу Кристиана Эриксена.

Полузащитник Реала Дани Себальос может стать игроком "шпор", информирует AS.

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Лондонский клуб готов осуществить трансфер хавбека, но сам Себальйс не уверен, что хочет покидать Испанию. Главный тренер Тоттенхэма Почеттино видит в испанце замену хавбеку Кристиану Эриксену, который может продолжить карьеру именно в Мадриде. Тренер Реала Зинедин Зидан не планирует делать ставку на бывшего игрока Бетиса.

За два сезона в Реале Себальос наиграл 35 матчей в Ла Лиге, в которых отметился 5-ю голами.

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Теги
Испания Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Дани Себальос Дани Себальос Тоттенхэм Тоттенхэм
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