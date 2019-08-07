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Тоттенхэм планирует подорвать рынок двумя грандиозными трансферами на 85 млн – на прицеле звезды Барселоны и Ювентуса

11:59 33 Читати українською
Тоттенхэм планирует подорвать рынок двумя грандиозными трансферами на 85 млн – на прицеле звезды Барселоны и Ювентуса
Филиппе Коутиньо / AFP

Лондонцы хотят усилить команду в последний день летнего трансферного окна Пауло Дибалой и Филиппе Коутиньо.

Тоттенхэм согласовал трансфер Пауло Дибалы из Ювентуса за 65 миллионов фунтов. Похоже, что "шпоры" сумели удовлетворить финансовые аппетиты аргентинца, что не удалось ранее Манчестер Юнайтед.

Также лондонцы надеются до трансферного дедлайна (завтра в 19:00 по Киеву) закрыть трансфер Фелиппе Коутиньо из Барселоны. Речь об аренде за 21 миллион фунтов, информирует The Times. Также у Тоттенхэма будет право выкупа футболиста.

В приглашении Коутиньо лично заинтересован наставник "шпор" Маурисио Почеттино, который хочет усилить команду в условиях вероятной продажи Кристиана Эриксена. Бразилец в Барселоне зарабатывал 200 тысяч фунтов в неделю. Если он сохранит такую ​​зарплату после переезда в Тоттенхэм, то станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

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