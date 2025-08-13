Тоттенхэм перед дуэлью с ПСЖ Забарного выбрал нового капитана – скандальный чемпион мира получил повязку
Защитник Тоттенхэма Кристиан Ромеро начнет сезон в новом статусе.
После ухода Хын Мин Сон в МЛС главному тренеру Тоттенхэма Томасу Франку предстояло выбрать нового капитана.
ПСЖ – Тоттенхэм: где смотреть розыгрыш 50-го Суперкубка УЕФА
Как сообщает официальный сайт "шпор", повязка перейдет в руки защитника Кристиана Ромеро, который в прошлом году вместе с Джеймсом Мэддисоном исполняли обязанности вице-капитанов.
Стоит заметить, что аргентинец имеет довольно вспыльчивый характер. На поле он часто вступает в споры, как это было с Харри Магуайром после финала Лиги Европы-2025.
Ромеро присоединился к Тоттенхэму в 2021 году. Всего он сыграл за "шпор" в 124 матчах, в которых забил семь голов и отдал три ассиста.
Кристиан вызывается в сборную Аргентины, с которой выиграл чемпионат мира в 2022 году.
К слову, ПСЖ и Тоттенхэм сыграют за Суперкубок УЕФА сегодня, 13 августа. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.