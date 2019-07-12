Тоттенхэм отрицает любые предложения по Эриксена

Похоже, полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен продолжит защищать цвета лондонского клуба.

В лагере Тоттенхэма заявили, что не получали никаких предложений о переходе Кристиана Эриксена, сообщает Sky Sports.

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Ранее в СМИ была информация, что руководство "шпор" связывалось с представителями Реала и предлагали приобрести 27-летнего хавбека.

Сам игрок не намерен продлевать контракт с Тоттенхэмом, а его действующее соглашение рассчитано к лету 2020 года.

В прошлом сезоне АПЛ Эриксен провел 35 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 12-ю ассистами.

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