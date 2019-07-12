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Тоттенхэм отрицает любые предложения по Эриксена

14:28 8 Читати українською
Тоттенхэм отрицает любые предложения по Эриксена
Кристиан Эриксен / Фото Reuters

Похоже, полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен продолжит защищать цвета лондонского клуба.

В лагере Тоттенхэма заявили, что не получали никаких предложений о переходе Кристиана Эриксена, сообщает Sky Sports.

Тоттенхэм предложил Эриксена Реалу – финансовые аппетиты "шпор" значительно снизились

Ранее в СМИ была информация, что руководство "шпор" связывалось с представителями Реала и предлагали приобрести 27-летнего хавбека.

Сам игрок не намерен продлевать контракт с Тоттенхэмом, а его действующее соглашение рассчитано к лету 2020 года.

В прошлом сезоне АПЛ Эриксен провел 35 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 12-ю ассистами.

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Трансферы Англия Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Тоттенхэм Тоттенхэм Реал Мадрид Реал Мадрид
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