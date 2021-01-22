"Шпоры" отдали своего 22-летнего вратаря в аренду американскому Орландо Сити на один сезон МЛС, сообщила официальная пресс-служба лондонского клуба.

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Стоит отметить, что футбольный сезон в MLS длится с марта по декабрь. Это означает, что Остин не вернется в расположение Тоттенхэма до конца 2021 календарного года. В договоре между клубами не предусмотрен пункт полноценного выкупа голкипера.

К слову, Остин является воспитанником академии "шпор". Кроме того, Брэндон заигран за сборную Англии U-21. В прошлом сезоне он на правах аренды выступал в составе датского Виборга. Transfermarkt оценивает голкипера в 250 тысяч евро.

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