Хоффенхайм арендовал 20-летнего англичанина на сезон 2020/21, сообщает официальный сайт "крестьян". Новичок получил футболку с номером 17.

Тоттенхэм подтвердил аренду Фойта в Вильярреал

Тоттенхэм год назад отдал Фулхэму 25 млн фунтов за Сессеньона, который считался одним из главных талантов Англии. Впрочем, переезд в новый клуб дался левом хавбеку довольно трудно – всего 12 матчей во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.

Напомним, что Сессеньон в составе сборной Англии U-19 побеждал на чемпионате Европы 2017 года.

Астон Вилла изнасиловала Ливерпуль семью голами, МЮ получил 6 мячей от Тоттенхэма – полный крах грандов в 4 туре АПЛ