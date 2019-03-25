Тоттенхэм открыл новый стадион – стала известна дата первого официального матча на нем

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Рекордная победа в истории и сенсационное фиаско – как играла сборная Украины против карликовых стран
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Кардифф сообщит ФИФА, что не будет платить за трансфер погибшего СалыАнглия — 12:26 76
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"Боявся, що мене вважатимуть зрадником батьківщини". Василь Рац – про діалоги з Лобановським, Прімеру і страшний паралічОвертайм — 12:00 254
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