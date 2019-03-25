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Тоттенхэм открыл новый стадион – стала известна дата первого официального матча на нем

11:50 149 Читати українською
Тоттенхэм открыл новый стадион – стала известна дата первого официального матча на нем
Обновленный Уайт Харт Лейн / Reuters

На обновленном стадионе уже провели матч между молодежными командами Тоттенхэма и Саутгемптона.

 

"Это невероятно. Так сложно объяснить в нескольких словах. Мы все находимся в таком восторге.

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Я почувствовал то же самое чувство, когда мы выехали с Уайт Харт Лейн, и мы плакали. В первый день на новом стадионе, клуб испытывает те же эмоции, мы снова плачем, потому что наши мечты осуществились", – рассказал Почеттино в комментарии Daily Mail.

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Первой официальной игрой на новом стадионе станет матч Тоттенхэм – Кристал Пэлас 3 апреля.

Теги
Англия Тоттенхэм - Кристал Пэлас Уайт Харт Лейн Тоттенхэм Тоттенхэм
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