Тоттенхэм открыл новый стадион – стала известна дата первого официального матча на нем

На обновленном стадионе уже провели матч между молодежными командами Тоттенхэма и Саутгемптона.

"Это невероятно. Так сложно объяснить в нескольких словах. Мы все находимся в таком восторге.

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Я почувствовал то же самое чувство, когда мы выехали с Уайт Харт Лейн, и мы плакали. В первый день на новом стадионе, клуб испытывает те же эмоции, мы снова плачем, потому что наши мечты осуществились", – рассказал Почеттино в комментарии Daily Mail.

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Первой официальной игрой на новом стадионе станет матч Тоттенхэм – Кристал Пэлас 3 апреля.