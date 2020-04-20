Тоттенхэм отказался от трансфера форварда сборной России

Директор по развитию Тоттенхэма Роман Дубов оценил возможность увидеть нападающего Зенита Артема Дзюбу в лагере "шпор".

"Пока Кейн не ушел от нас, вопрос с его будущим не определен, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной замене ему нельзя.

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Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артема в Тоттенхэме мы не увидим. Но время после кризиса позволит нам увидеть больше игроков из Восточной Европы в топ-клубах",– цитирует Дубова sport24.

По информации СМИ, в ключевого напардника "шпор" Харри Кейна претендуют сразу несколько европейских грандов, среди которых Реал, Ювентус и Манчестер Юнайтед.

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