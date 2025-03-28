Руководство Тоттенхэма заинтересовано в услугах наставника Борнмута Андони Ираолы. Как информирует The Athletic, в контракте испанца с "вишнями" есть пункт о неустойке в размере 10 млн фунтов (13 млн евро). Сообщается, что "шпоры" готовы удовлетворить этот запрос Борнмута.

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У Ираолы остался ещё год контракта с "красно-чёрными". Но если он скажет Тоттенхэму "да", Борнмут ничего не сможет сделать в том случае, если клаусула будет выплачена в полном объёме.

Ранне сообщалось, что лондонский клуб рассматривает несколько вариантов на замену Ангелосу Постекоглу. Альтернативой Ираоле является наставник Фулхэма Марку Силва.

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