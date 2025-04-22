Ангелос Постекоглу, вероятнее всего, останется безработным после завершения сезона. Как информирует The Telegraph, руководство Тоттенхэма не желает продолжать с ним сотрудничество, даже если "шпоры" выиграют Лигу Европы.

Аталанта и Тоттенхэм поборются за звездного тренера – это бывший наставник-неудачник из Ювентуса

В полуфинале ЛЕ Тоттенхэм сыграет с норвежским Буде-Глимт и в случае успеха выйдет на победителя пары Атлетик – Манчестер Юнайтед. При этом финал еврокубка состоится в Бильбао на домашнем стадионе Атлетика.

Сообщается, что "шпоры" еще не определились с формой прощания с Постекоглу – австралиец может быть как уволен, так и прекратить сотрудничество с клубом по взаимному согласию.

Ранее СМИ писали о том, что основными кандидатами на замену Постекоглу являются наставник Борнмута Андони Ираола и главный тренер Фулхэма Марку Силва.

АПЛ, Турнирная таблица: семь клубов рвутся в Лигу чемпионов, Но повезет не всем, Украинцы в стороне погони за деньгами