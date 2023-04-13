Как информирует Voetbal International, ссылаясь на The Times, "шпоры" намерены переманить по окончании этого сезона наставника роттердамцев Арне Слота. Сообщается, что в ближайшие месяцы Слот получит официальное предложение возглавить лондонскую команду.

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Согласно источнику, Тоттенхэм – не единственный клуб АПЛ, который претендует на этого тренера. Вест Хэм и Кристал Пэлас также хотят соблазнить Слота на подписание контракта.

В настоящее время 44-летний специалист сосредоточен на завершении сезона. Его Фейеноорд лидирует в чемпионате Нидерландов и претендует на победу в Лиге Европы. В четвертьфинале турнира роттердамцы сыграют с Ромой, которой проиграли прошлогодний финал Лиги конференций.

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