Тоттенхэм определился с кандидатурой главного тренера – два клуба составят конкуренцию
Доминирующий стиль игры Фейеноорда произвёл большое впечатление на руководителей Тоттенхэма.
Как информирует Voetbal International, ссылаясь на The Times, "шпоры" намерены переманить по окончании этого сезона наставника роттердамцев Арне Слота. Сообщается, что в ближайшие месяцы Слот получит официальное предложение возглавить лондонскую команду.
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Согласно источнику, Тоттенхэм – не единственный клуб АПЛ, который претендует на этого тренера. Вест Хэм и Кристал Пэлас также хотят соблазнить Слота на подписание контракта.
В настоящее время 44-летний специалист сосредоточен на завершении сезона. Его Фейеноорд лидирует в чемпионате Нидерландов и претендует на победу в Лиге Европы. В четвертьфинале турнира роттердамцы сыграют с Ромой, которой проиграли прошлогодний финал Лиги конференций.
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