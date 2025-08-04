У Тоттенхэма перед стартом нового сезона АПЛ – серьезные проблемы: Джеймс Мэддисон получил травму, которая может выбить его из игры на длительный срок. Это открывает новые перспективы для потенциального трансфера Харви Эллиотта из Ливерпуля, которого уже ранее сватали в лондонский клуб.

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Как сообщает GIVEMESPORT, Тоттенхэм недавно провалил попытку подписать Моргана Гиббс-Вайта из Ноттингем Форест и теперь рассматривает Эллиотта как один из вариантов усиления.

В прошлом сезоне 22-летний полузащитник завоевал чемпионский титул с Ливерпулем, однако при Арне Слоте его роль заметно уменьшилась – лишь 822 минуты в 28 матчах. Он завершил кампанию с пятью голами и тремя ассистами во всех турнирах.

Зато летом Эллиотт прекрасно проявил себя в составе молодежной сборной Англии, с которой выиграл Евро U-21, где его признали лучшим игроком соревнования. Но несмотря на это, конкуренция в Ливерпуле только возросла – среди семи новичков особенно выделяется Флориан Виртц, которого подписали из Байера за рекордные 135 миллионов евро.

В комментарии для прессы Эллиотт признался: "Если бы все зависело от меня, я бы остался здесь до конца карьеры – это так просто. Я обожаю все в этом клубе. Но в то же время должен быть немного эгоистом и подумать, что лучше для меня. У меня большие амбиции – я хочу попасть на чемпионат мира. Нужно поговорить со всеми и оценить ситуацию. У нас много новых игроков, поэтому станет ли это для меня препятствием – я не уверен. Нужно все взвесить и принять решение".

Ожидается, что в ближайшее время Тоттенхэм сделает официальное предложение за игрока. Transfermarkt оценивает Эллиотта в 30 миллионов евро. Контракт игрока с Ливерпулем действует до 2027 года.

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