Отчетный поединок должен был состояться 9 декабря, но Тоттенхэм отказался играть из-за вспышки коронавируса в команде. УЕФА пытался организовать матч в новую дату, но клубам не удалось добиться консенсуса.

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Следовательно, судьба поединка зависела от решения КДК УЕФА. Он прогнозировано постановил засчитать Тоттенхэму техническое поражение со счетом 0:3, сообщает официальный сайт организации.

Таким образом, турнирная таблица в группе G приобрела окончательный вид. Ренн и так ничем не рисковал, ведь заранее забронировал за собой первое место в квартете. А вот для Тоттенхэма решение УЕФА означает прекращение участия в еврокубковом сезоне. Витесс остался вторым и в 1/16 Лиги конференций сыграет против венского Рапида.

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций – все пары 1/16 финала