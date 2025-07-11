Тоттенхэм официально усилился вингером – "шпоры" избежали уплаты искусственного "налога" взлому соседу
Тоттенхэм подписал Мохаммеда Кудуса из Вест Хэма за 55 миллионов фунтов стерлингов.
Кудус стал игроком “шпор”, информирует официальный сайт Тоттенхэма. Согласно Sky Sports, клуб Томаса Франка заплатил за вингера 55 млн евро. На игрока также претендовали Челси и Ньюкасл, но сам Кудус был полон решимости продолжить карьеру именно в Тоттенхэме.
Тоттенхэм подписывает вингера за 55 млн фунтов – "шпорам" пришлось повысить предложение после первого отказа
Мохаммед подписал шестилетний контракт. Вингер сборной Ганы забил 13 голов и отдал 12 результативных передач в 65 матчах Премьер-лиги за Вест Хэм, перейдя из Аякса в 2023 году.
Этот трансфер стал первым между Тоттенхэмом и Вест Хэмом с момента перехода Скотта Паркера в стан "шпор" в 2011 году. Ранее "молотобойцы" не хотели вести дела с Тоттенхэмом, а потому намеренно завышали стоимость своих игроков, которыми интересовался клуб-сосед. Пресса дала этому событию определение "налог Тоттенхэма". Однако сумма в 55 млн фунтов стерлингов означает, что "шпоры" избежали уплаты этого "налога".