Кудус стал игроком “шпор”, информирует официальный сайт Тоттенхэма. Согласно Sky Sports, клуб Томаса Франка заплатил за вингера 55 млн евро. На игрока также претендовали Челси и Ньюкасл, но сам Кудус был полон решимости продолжить карьеру именно в Тоттенхэме.

Тоттенхэм подписывает вингера за 55 млн фунтов – "шпорам" пришлось повысить предложение после первого отказа

Мохаммед подписал шестилетний контракт. Вингер сборной Ганы забил 13 голов и отдал 12 результативных передач в 65 матчах Премьер-лиги за Вест Хэм, перейдя из Аякса в 2023 году.

Этот трансфер стал первым между Тоттенхэмом и Вест Хэмом с момента перехода Скотта Паркера в стан "шпор" в 2011 году. Ранее "молотобойцы" не хотели вести дела с Тоттенхэмом, а потому намеренно завышали стоимость своих игроков, которыми интересовался клуб-сосед. Пресса дала этому событию определение "налог Тоттенхэма". Однако сумма в 55 млн фунтов стерлингов означает, что "шпоры" избежали уплаты этого "налога".