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Тоттенхэм официально усилился хавбеком Саутгемптона

21:45 - Читати українською
Тоттенхэм официально усилился хавбеком Саутгемптона
Пьер-Эмиль Хьойберг / Фото ФК Тоттенхэм

Наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью празднует громкий летний трансфер лондонского клуба.

Пьер-Эмиль Хьойберг одел футболку Тоттенхэма, подписав со "шпорами" контракт на 5 лет, сообщает официальный сайт клуба.

Легенда Тоттенхэма официально присоединился к тренерскому штабу Моуринью

25-летний датчанин выступал за Саутгемптон в течение 4-х сезонов, ранее Пьер-Эмиль играл в Бундеслиге за Баварию и Шальке. По информации СМИ, "святые" получили своего таланта около 17 млн евро.

В прошлом сезоне АПЛ Хьойберг провел 33 матча, в которых отличился ассистом. Саутгемптон финишировал в чемпионате Англии на 11-й строчке.

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