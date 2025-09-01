Тоттенхэм на своем официальном сайте объявил о подписании форварда Рандаля Коло Муани на правах аренды сроком на один сезон. 26-летний игрок сборной Франции будет выступать под номером 39.

"Я знаю, чего от меня ждет тренер. Я буду бороться изо всех сил за футболку, клуб и болельщиков. Я отдам все ради этой команды", – отметил форвард, который забивал за Францию в финале ЧМ-2022. Однако самый большой момент в матче с Аргентиной он не реализовал.

Прошлый сезон француз провел на правах аренды в составе Ювентуса. Туринский гранд очень хотел продлить эту аренду, но не договорился с ПСЖ.