Защитник Хайдука Лука Вушкович стал игроком Тоттенхэма, но с дебютом нужно подождать.

"Шпоры" на официальном сайте сообщили о подписании соглашения с 16-летним защитником Хайдука. Контракт Луки Вушковича с Тоттенхэмом рассчитан до 2030 года.

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Как сообщает пресс-служба английского клуба, хорватский вундеркинд присоединится к "шпорам" через два сезона, когда юноше исполнится 18 лет.

Вушкович – воспитанник Хайдука. За первую команду он уже сыграл в 11 матчах, а в марте 2023 года стал самым автором гола в истории клуба. Лука также выступает за молодежную сборную Хорватии U-17. Согласно информации The Athletic, трансфер стоил Тоттенхэму 12 миллионов фунтов.

Лука Вушкович – из футбольной семьи. Его папа, Даниэль, и дед, Марио, также были футболистами, а брат, Марио Вушкович сейчас выступает за немецкий Гамбург.

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