В рамках 3-го тура АПЛ было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2021/22, 3-й тур

Тоттенхэм – Уотфорд – 1:0

Гол: Сон Хын Мин, 43

Бернли – Лидс – 1:1

Голы: Вуд, 62 – Бемфорд, 86

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – начало в 18:30

Уотфорд приехал в гости к Тоттенхэму. Хозяева начали значительно активнее и практически с первых минут взяли инициативу в свои руки, однако забить никак не удавалось. Уже под занавес тайма Сон Хин Мин, выполняя штрафной удар с левого фланга, мастерски закрутил в левый угол ворот – голкипер чудом не сумел парировать этот удар, и мяч оказался в сетке.

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После перерыва "шпоры" продолжили наседать на ворота соперника. Они раз за разом атаковали, однако увеличить свое преимущество не могли – защита "шершней" отводила все угрозы, а в некоторых моментах подстраховывал голкипер. В конце концов, матч так и подошел к концу со счетом 1:0 в пользу Тоттенхэма, который благодаря этой победе поднялся на первую строчку АПЛ.

Бернли в родных стенах принимал Лидс. В общем, первая половина встречи была не слишком богатой на события – ни одного удара в створ ворот за весь тайм. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

Во втором тайме голевая засуха продолжалась до 62-й минуты, когда Вуд воспользовался рикошетом от Лоутона и отправил мяч в сетку. Подопечные Марсело Бьелсы отчаянно пытались вернуть равновесие и им это удалось аж на 86-й – отличился Бэмфорд. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

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