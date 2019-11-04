toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ

Тоттенхэм обжаловал удаление Сона в матче с Эвертоном – кореец сломал ногу сопернику

4 ноября 23:52 27 Читати українською
Тоттенхэм обжаловал удаление Сона в матче с Эвертоном – кореец сломал ногу сопернику
Сон Хин Мин / Фото reuters

В лагере Тоттенхэма считают, что нападающий Сон Хин Мин незаслуженно получил красную карточку.

90+7’ Дженк Тосун
 
Деле Алли 63’
Сон Хын Мин 79’
63’ Деле Алли
79’ Сон Хын Мин
90+7’ Дженк Тосун

Тоттенхэм обратился к Футбольной ассоциации Англии (FA) для отмены красной карточки Сон Хин Мина в матче 11-го тура АПЛ против Эвертона (1:1), сообщает The Guardian.

Эвертон сообщил о состоянии Гомеша после ужасного перелома в матче с Тоттенхэмом

Напомним, в конце встречи нападающий "шпор" подкатом сзади влетел в ноги хавбеку "ирисок" Андре Гомешу, в результате чего пострадавший получил перелом лодыжки. Арбитр сначала показал корейцу желтую карточку за этот фол, но когда увидел последствия, то решил удалить Сона.

Сон нанес ужасную травму Андре Гомешу и расплакался, увидев искривленную ногу соперника – жуткие кадры

Если FA не отменит красную карточку, то нападающий Тоттенхэма не сыграет в следующих матчах против Шеффилд Юнайтед, Вест Хэма и Борнмута.

blog_ava
Ярославский назвал условие, при котором готов вернуться в футбол
4 ноября
1055
Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Футбольная ассоциация Англии (FA) Эвертон - Тоттенхэм Сон Хын Мин Сон Хын Мин Андре Гомеш Андре Гомеш
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
31
мин
Барселона
19:55
Славия Прага
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук