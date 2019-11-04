Тоттенхэм обжаловал удаление Сона в матче с Эвертоном – кореец сломал ногу сопернику

В лагере Тоттенхэма считают, что нападающий Сон Хин Мин незаслуженно получил красную карточку.

Тоттенхэм обратился к Футбольной ассоциации Англии (FA) для отмены красной карточки Сон Хин Мина в матче 11-го тура АПЛ против Эвертона (1:1), сообщает The Guardian.

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Напомним, в конце встречи нападающий "шпор" подкатом сзади влетел в ноги хавбеку "ирисок" Андре Гомешу, в результате чего пострадавший получил перелом лодыжки. Арбитр сначала показал корейцу желтую карточку за этот фол, но когда увидел последствия, то решил удалить Сона.

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Если FA не отменит красную карточку, то нападающий Тоттенхэма не сыграет в следующих матчах против Шеффилд Юнайтед, Вест Хэма и Борнмута.