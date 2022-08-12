Джермейн Дефо возвращается в Северный Лондон, но уже не как футболист.

Тоттенхэм на своем официальном сайте объявил о возвращении именитого нападающего. 39-летний Дефо будет выполнять функции тренера академии и посла клуба.

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В свое время форвард отдал "шпорам" 9 сезонов с 2004 по 2014 годы (был короткий перерыв на Портсмут). Джей Ди отыграл за Тоттенхэм 361 матч и забил 143 мяча – второй показатель в истории клуба после Харри Кейна. Также в карьере нападающего были Вест Хэм, Борнмут, Сандерленд, Торонто и Рейнджерс. В марте этого года он объявил о решении прекратить выступления на профессиональном уровне.

Напомним, ранее список тренеров академии Тоттенхэма пополнил еще один известный игрок – экс-хавбек Ман Сити и Барселоны Яя Туре.

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