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Тоттенхэм объявил о трансфере Харта

15:35 - Читати українською
Тоттенхэм объявил о трансфере Харта
Джо Харт / фото: Тоттенхэм

Лондонский Тоттенхэм усилил вратарскую линию, пригласив в команду опытного Джо Харта.

Тоттенхэм подписал контракт с 33-летним исполнителем до лета 2022 года, сообщает пресс-служба "шпор". Лондонцам не пришлось платить за этот переход, поскольку Харт покинул Бернли свободным агентом.

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Добавим, что голкипер сделал себе имя, выступая за Манчестер Сити. Вместе с "горожанами" голкипер дважды выигрывал АПЛ, завоевал два Кубка Лиги и один Кубок Англии. Четыре раза становился обладателем "золотой перчатки" и дважды попадал в команду года PFA.

На международной арене Харт провел 75 матчей в составе сборной Англии. Вратарь защищал честь "трех львов" на одном чемпионате мира и двух чемпионатах Европы.

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