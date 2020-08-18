Тоттенхэм объявил о трансфере Харта

Тоттенхэм подписал контракт с 33-летним исполнителем до лета 2022 года, сообщает пресс-служба "шпор". Лондонцам не пришлось платить за этот переход, поскольку Харт покинул Бернли свободным агентом.

Тоттенхэм официально усилился хавбеком Саутгемптона

Добавим, что голкипер сделал себе имя, выступая за Манчестер Сити. Вместе с "горожанами" голкипер дважды выигрывал АПЛ, завоевал два Кубка Лиги и один Кубок Англии. Четыре раза становился обладателем "золотой перчатки" и дважды попадал в команду года PFA.

На международной арене Харт провел 75 матчей в составе сборной Англии. Вратарь защищал честь "трех львов" на одном чемпионате мира и двух чемпионатах Европы.

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