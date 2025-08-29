Тоттенхэм в своих соцсетях объявил о переходе Хави Симонса. Нидерландский полузащитник подписал контракт со "шпорами" на пять лет с опцией продления на два года.

По информации Фабрицио Романно, РБ Лейпциг получил от Тоттенхэма за трансфер 22-летнего игрока 60 миллионов евро. Хави Симонс находился в академии Барселоны, а затем со скандалом перешел в ПСЖ. Впрочем, заиграть во французском клубе не удалось, и он отправился в ПСВ, а уже потом присоединился к РБ Лейпцига.

За немецкий клуб Симонс сыграл в 78 матчах, в которых забил 22 гола и отдал 24 ассиста.

