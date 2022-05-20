Участие Кейна, Сессеньона и Эмерсона в игре с Норвичем пока под вопросом, сообщает Spurs ITK Hub.

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Отмечается, что в команде вспышка пищевого вируса, из-за чего Кейн будет добираться в Норидж отдельно. Эта же причина может помешать и Сессеньону и Эмерсону сыграть в решающем матче.

Добавим, что именно в игре Норвич – Тоттенхэм и станет известно, кому доберется четвертая путевка в Лигу чемпионов, за которую "шпоры" пока выиграют борьбу у Арсенала. "Канониры" отстают от принципиальных соперников на 2 пункта и сыграют с Эвертоном, который решил свою главную турнирную задачу – остаться в АПЛ.

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