Тоттехэм стремится сохранить капитана, но решение о будущем будет принимать сам Харри Кейн.

Лидер "шпор" и сборной Англии, который в прошлом году хотел перейти в Манчестер Сити, не спешит принимать решение о будущем. Кейн раньше отказался от выгодного нового контракта с Тоттенхэмом, а до завершения действующего соглашения осталось два года.

Манчестер Сити делал 4 попытки подписать Кейна – Тоттенхэм был неумолим

Лондонцы пока не предлагают своему лидеру продолжить сотрудничество. Руководство клуба считает, что первым о желании подписать новый контракт должен заявить Кейн. Харри же не спешит делать какие-либо шаги, потому что хочет увидеть прогресс команды под руководством Антонио Конте, сообщает The Athletic.

В текущем сезоне 28-летний нападающий провел за "шпор" 34 матча, забил 17 мячей и отдал 3 результативных передачи.

Ман Сіті – Тоттенхем: "шпори" показово б'ють лідера – ураганний Кейн оголив слабке місце Гвардіоли і дав Ліверпулю шанс