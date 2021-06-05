Руководство "шпор" не готово удовлетворить ряд требований итальянского специалиста, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Первое – предложение по зарплате на 3 млн евро меньше, чем ожидает Конте. Также экс-тренер Интера хотел привести своих людей на 4 важные должности в структуре клуба. Возникли разногласия и по трансферам. Конте рассчитывал на немедленное усиление, которое позволит претендовать на высокие места. А "шпоры" способны на серьезные расходы только при условии продажи кого-то из нынешних лидеров.

Напомним, прошлый сезон Тоттенхэм завершил на 7-й строчке АПЛ и пробился в Лигу конференций. Конте привел Интер к титулу чемпиона Италии, а затем разорвал контракт.

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